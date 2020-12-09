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В мире / Экономика / Происшествия / ИнтересноеЧто будет дальше? Экономические прогнозы от Saxo Bank
В 2021 году, по прогнозу Saxo Bank, возможен крах компаний. Причина кроется в запустении городов и изменений в экономике, так как государства на фоне пандемии стали совершать выплаты гражданам, не вникая в их нужду и наличие работы....
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Экономика / ОбществоКвитанция на коммуналку сократится на одну строку
Правительство Российской Федерации рассматривает варианты снижения стоимости коммунальных услуг. Для этого они планируют значительно сократить оплату граждан по одному из ресурсов. Это позволит населению страны сэкономить на оплате ком. услуг....
Население страны лишат 6% пенсии до 2023 года 08.12.20
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Экономика / Общество / ИнтересноеДополнительная помощь гражданам Чукотки
Госдума рассмотрела возможность получение финансовой помощи пенсионерам свыше 50 лет. Премия будет единовременной в размере 5 тысяч рублей. Данные средства направлены для компенсации денежных средств, потраченных на лекарства....
Больничные для граждан 65+ будут оформлены до окончания самоизоляции 10.12.20
Правительство окажет помощь родителям детей инвалидов 10.12.20
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Общество
Дополнительная помощь гражданам Чукотки 10.12.20
Больничные для граждан 65+ будут оформлены до окончания самоизоляции 10.12.20
Правительство окажет помощь родителям детей инвалидов 10.12.20
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