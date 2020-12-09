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09.12.20 22

В 2021 году, по прогнозу Saxo Bank, возможен крах компаний. Причина кроется в запустении городов и изменений в экономике, так как государства на фоне пандемии стали совершать выплаты гражданам, не вникая в их нужду и наличие работы....