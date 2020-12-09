USD 73.3057 CNY 11.2126 EUR 88.9418 JPY 70.3341
Главные темы Коронавирус Падение нефти Выборы в Украине Протесты в Екатернбурге
Последние новости
17:12
Дополнительная помощь гражданам Чукотки
17:11
Больничные для граждан 65+ будут оформлены до окончания самоизоляции
17:10
Правительство окажет помощь родителям детей инвалидов
17:09
Белоруссия закрывает границы. Новые ограничения из-за коронавируса
17:08
Землетрясение в центре Байкала
Что будет дальше? Экономические прогнозы от Saxo Bank
В мире / Экономика / Происшествия / Интересное
09.12.20 22
Что будет дальше? Экономические прогнозы от Saxo Bank
В 2021 году, по прогнозу Saxo Bank, возможен крах компаний. Причина кроется в запустении городов и изменений в экономике, так как государства на фоне пандемии стали совершать выплаты гражданам, не вникая в их нужду и наличие работы....
Исследовали влияние чая на коронавирус
Коронавирус / Интересное
09.12.20 17
Исследовали влияние чая на коронавирус
Введение штрафов за отсутствие проверки счетчиков
Экономика / Интересное
09.12.20 23
Введение штрафов за отсутствие проверки счетчиков
Главные новости
Квитанция на коммуналку сократится на одну строку
08.12.20 1 181
Квитанция на коммуналку сократится на одну строку
Население страны лишат 6% пенсии до 2023 года
08.12.20 489
Население страны лишат 6% пенсии до 2023 года
Как определить рак начальной стадии
08.12.20 414
Как определить рак начальной стадии
Полиции теперь можно всё
08.12.20 357
Полиции теперь можно всё
Большинство из россиян не могут поехать за границу из-за задолженностей
07.12.20 331
Большинство из россиян не могут поехать за границу из-за задолженностей
Актуальные новости
Квитанция на коммуналку сократится на одну строку
Экономика / Общество
08.12.20 1 181
Квитанция на коммуналку сократится на одну строку
Правительство Российской Федерации рассматривает варианты снижения стоимости коммунальных услуг. Для этого они планируют значительно сократить оплату граждан по одному из ресурсов. Это позволит населению страны сэкономить на оплате ком. услуг....
Население страны лишат 6% пенсии до 2023 года
Население страны лишат 6% пенсии до 2023 года 08.12.20
Как определить рак начальной стадии
Как определить рак начальной стадии 08.12.20
Полиции теперь можно всё
Полиции теперь можно всё 08.12.20
Не успели победить коронавирус, как появилась новая зараза
Не успели победить коронавирус, как появилась новая зараза 08.12.20
Сокращение коснулось крупных производителей оружия в России
Сокращение коснулось крупных производителей оружия в России 07.12.20
Советуем прочитать
США устроили сюрприз для России в Крыму
США устроили сюрприз для России в Крыму 25.11.20
Заменить Навального женой…
Заменить Навального женой… 24.11.20
День матери онлайн
День матери онлайн 25.11.20
Как страны Азии смогли не погрязнуть в больных Covid-19
Как страны Азии смогли не погрязнуть в больных Covid-19 24.11.20
Новый экзамен в ГИБДД
Новый экзамен в ГИБДД 25.11.20
Статьи
Дополнительная помощь гражданам Чукотки
Экономика / Общество / Интересное
10.12.20 13
Дополнительная помощь гражданам Чукотки
Госдума рассмотрела возможность получение финансовой помощи пенсионерам свыше 50 лет. Премия будет единовременной в размере 5 тысяч рублей. Данные средства направлены для компенсации денежных средств, потраченных на лекарства....
Больничные для граждан 65+ будут оформлены до окончания самоизоляции
Больничные для граждан 65+ будут оформлены до окончания самоизоляции 10.12.20
Правительство окажет помощь родителям детей инвалидов
Правительство окажет помощь родителям детей инвалидов 10.12.20
Белоруссия закрывает границы. Новые ограничения из-за коронавируса
Белоруссия закрывает границы. Новые ограничения из-за коронавируса 10.12.20
Землетрясение в центре Байкала
Землетрясение в центре Байкала 10.12.20
Цены на продукты растут вместе с негодованием Путина
Цены на продукты растут вместе с негодованием Путина 10.12.20
Происшествия
Землетрясение в центре Байкала
Землетрясение в центре Байкала 10.12.20
Что будет дальше? Экономические прогнозы от Saxo Bank
Что будет дальше? Экономические прогнозы от Saxo Bank 09.12.20
Работников московских поликлиник вынудили вакцинироваться
Работников московских поликлиник вынудили вакцинироваться 08.12.20
Коронавирус стал причиной смерти Евгения Шапошникова
Коронавирус стал причиной смерти Евгения Шапошникова 08.12.20
Дипломаты США стали жертвами радиоволн
Дипломаты США стали жертвами радиоволн 08.12.20
Культура
Звездные разборки: актриса Кирстен Данст неожиданно для себя стала частью предвыборной компании Канье Уэста
Звездные разборки: актриса Кирстен Данст неожиданно для себя стала частью предвыборной компании Канье Уэста 22.08.20
Новый конфликт: Брэд Питт и Анджелина Джоли
Новый конфликт: Брэд Питт и Анджелина Джоли 21.08.20
Кто скрывается под маской Бэнкси?
Кто скрывается под маской Бэнкси? 20.08.20
Джордж Мартин продолжил работать над "Ветрами зимы"
Джордж Мартин продолжил работать над "Ветрами зимы" 19.08.20
Гоша Куценко вышел из рядов алкоголиков
Гоша Куценко вышел из рядов алкоголиков 19.08.20
Общество
Дополнительная помощь гражданам Чукотки
Дополнительная помощь гражданам Чукотки 10.12.20
Больничные для граждан 65+ будут оформлены до окончания самоизоляции
Больничные для граждан 65+ будут оформлены до окончания самоизоляции 10.12.20
Правительство окажет помощь родителям детей инвалидов
Правительство окажет помощь родителям детей инвалидов 10.12.20
Пенсионный фонд рассказал, кому положена выплата 1155 рублей
Пенсионный фонд рассказал, кому положена выплата 1155 рублей 09.12.20
В 2021 году жильцов многоквартирных домов ждут новые правила
В 2021 году жильцов многоквартирных домов ждут новые правила 09.12.20
Популярное
Война в Карабахе еще не закончилась 24.11.20
Мир сошел с ума 24.11.20
Пища вызывающая рак 24.11.20
Квитанция на коммуналку сократится на одну строку 08.12.20
Самые частые симптомы коронавируса 25.11.20
США устроили сюрприз для России в Крыму 25.11.20
Заменить Навального женой… 24.11.20
День матери онлайн 25.11.20
Как страны Азии смогли не погрязнуть в больных Covid-19 24.11.20
Новый экзамен в ГИБДД 25.11.20
Новые угрозы Тарзану 25.11.20
Против трех компаний России были введены санкции в США 25.11.20
Государство обязало установить 16 типов российских приложений на телефоны, однако данные требования не все готовы выполнять 25.11.20
Новый урок «нейронные сети» 25.11.20
Бизнес
Дополнительная помощь гражданам Чукотки
10.12.20 13
Дополнительная помощь гражданам Чукотки
Правительство окажет помощь родителям детей инвалидов
10.12.20 10
Правительство окажет помощь родителям детей инвалидов
Цены на продукты растут вместе с негодованием Путина
10.12.20 9
Цены на продукты растут вместе с негодованием Путина
Что будет дальше? Экономические прогнозы от Saxo Bank
09.12.20 22
Что будет дальше? Экономические прогнозы от Saxo Bank
Введение штрафов за отсутствие проверки счетчиков
09.12.20 23
Введение штрафов за отсутствие проверки счетчиков